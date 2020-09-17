Galibaf: Bölgenin hain hakimleri Siyonistlerin tüm cinayetlerinin ortağıdırlar

Galibaf yaptığı açıklamada, ‘’Bölge, TV ve seçim nimayişlerinde görünenler, dünya kamuoyu özellikler İslam ümmeti, Arap gençliği ve Mazlum Filistin halkı için yeni bir şey değildir. Bölgedeki bir çok devlet yıllardan beri zalim Siyonistlerin kanlı ellerini öpmekteler ve mazlum Filistin halkının yüzünü tırmalıyorlar. ‘’ dedi.

Galibaf, ‘’ Olanlar sadece bazı ülkelerin hakimlerinin yıllarca Filistin ülküsüne düşmanlıklarının kağıt üzerine getirmekten ibarettir. Onların Siyonist düşmanla ilişkileri her zaman normal ve dostaneydi. ABD ve Siyonist rejim bu çirkin elbiseyi bu hakimlere giydirerek onları Müslümanların önünde gezdiriyorlar. Yüze Allah’ın düşmanları ile dostluğun sonucu aşağılanmaktan başka bir şey değildir. ‘’ dedi.

Galibaf, ‘’ Filistin Müslüman gençlerin damarlarında akan kandır, Filistin İslam dünyasının parçasıdır, Filistin Arap gençlerinin şeref ve haysiyetidir, Filistin’e zulüm eden İslam’dan insanlıktan, şeref ve haysiyetten nasibini almamıştır. ‘’ dedi.

Galibaf, ‘’ Biliniz ki bugünden itibaren geçmişten bugüne Siyonistlerin cinayetllerinin ortağısınız. Siz hiçbir zaman direnmediniz ki bugün teslim olasınız. Biliniz Allah düşmanlarının hezimeti kesindir ve zafer Filistin ve İslam ümmetine aittir. ‘’ dedi.

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2012