Çin, İran ile işbirliğinin artmasın istedi

İran’ın Çin Büyükelçisi Mohammad Keşaverzzade ile görüşen Le, iki ülkenin uluslararası düzeyde bir birine verdiği desteklerin dostane ilişkilerin göstergesi olduğunu söyledi.

Keşaverzade de Çin’den Korona ile mücadelede İran’a yardımlarından dolayı ayrıca uluslararası alanda desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Keşaverzzade ve Le görüşmede iki ülke ikili ilişkileri ve çeşitli konular hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012