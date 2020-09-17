17 Eyl 2020 11:53
Journalist ID: 1942
News Code: 84043201
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Çin, İran ile işbirliğinin artmasın istedi

Çin, İran ile işbirliğinin artmasın istedi

Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakan Yadımcısı Deng Le, ülkesinin İran ile birlikte iki ülke liderleri tarafından imzalanan anlaşmanın uygulanmasını istediğini söyledi.

İran’ın Çin Büyükelçisi Mohammad Keşaverzzade ile görüşen Le, iki ülkenin uluslararası düzeyde bir birine verdiği desteklerin dostane ilişkilerin göstergesi olduğunu söyledi.

Keşaverzade de Çin’den Korona ile mücadelede İran’a yardımlarından dolayı ayrıca uluslararası alanda desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Keşaverzzade ve Le görüşmede iki ülke ikili ilişkileri ve çeşitli konular hakkında görüş alış verişinde bulundular.

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