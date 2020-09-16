Cumhurbaşkanı Ruhani: Cumartesi ve Pazar, İran halkının zafer günü, ABD'nin ise utanç verici yenilgi günüdür

Ruhani Çarşamba günü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ’İran ulusunun ve İslam savaşçılarının kutsal savunması ve fedakarlığının 40. yıldönümünün arifesindeyiz. Tüm şehitlerin pak ruhlarına selamlar gönderiyor ve onların değerli ailelerine ve tüm gaziler için acil şifalar diliyorum’ diye belirtti.

Ruhani, ’Milletimiz 1981 yılında çok zor günler ve o büyük uluslararası komploları gördü; Görünüşe göre komşu ordu tarafından, ancak içeriden, Doğu ve Batı'nın tüm güçleri İran ulusuna karşı komplo kurdu ve Kutsal Savunma'nın sekiz yılı boyunca tek bir sıradan silah bile alamadığımız halde halk, en modern silahlarına karşı kazanmayı başardı’diyerek, ’Tabi bazılarından silah aldık tabii ki sonradan kendi kendimize yettik ama kimse bize silah veya teçhizat vermedi.Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, Doğu ve Batı ve neredeyse Arap dünyası o gün zalimin ve saldırganın tarafına geçti ve Milletimiz bu saldırıya direnişle, sabırla ve tahammülle direndi ve zafere ulaştıİfadesini kullandı.

Tetik mekanizması nükleer anlaşma üyelerine aittir

Rruhani,’Bir sonraki başarısızlığı yaşamaya geldiler ve bu tetik mekanizmasını kullanmaktı. Tetik mekanizmasının nükleer anlaşmanın üyesi olanlara ait olduğunu tüm dünya biliyor.Nükleer anlaşmayı bir hainlik olarak gören ve bunu ABD tarihinin en kötü anlaşması olarak gören ve herkesi nükleer anlaşmadan ayrılmaları için teşvik eden kişi bunu yapmaya yetkili değil’diye belirtti.

CumhurBaşkanı, ‘Bu bir aylık bir süreç, neyse ki ABD başlatamadı.Bu, İran'ın tarihi zaferlerinden ve başarılarından biridir. ABD, İran halkına karşı komplo kurmak istiyor ve tek bir adım bile atamıyor’ded.

ABD'nin birkaç ülke dışında dünyada kimsesi yok

Ruhani, ‘Siyonist rejim ve bölgedeki Beyaz Saray'a bağlı bir veya iki küçük ülke dışında Amerikalıların dünyada başka kimsesi yok ve bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin parçası olanlardır ve bir tanesi debu gayri meşru rejimidir’ dedi.

Ruhani,’Bu nedenle, milletimiz tam olarak farkında olmalıdır, Cumartesi ve Pazar günleri İran ulusunun zafer günü, ABD'nin utanç verici yenilgisinin günüdür.Yurtdışındaki İran karşıtı kanallar kendileri için haber yapmamalı ve ABD'nin bu mekanizmayı kullanabilmesi için bir iddiada bulunduğunu ve bir ay beklediğini söylememelidir. İşe yarayacak hiçbir mekanizma asla başlamadı’ifadesini kullandı.