3 Avrupa ülkesinden Nükleer Anlaşma'nın korunması için diplomatik çözüm bulmaya vurgu

Nükleer Anlaşma'nın Avrupalı ​​üye ülkeleri, bir kopyası İngiliz Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan bir bildiride, bu anlaşmaya olan bağlılıklarını yinelediler.

Nükleer anlaşmasının kapsamındaki yükümlülüklerini ertelemelerine ve yerine getirememelerine işaret etmeksizin, İran’ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine "sistematik" bağlılığının, nükleer anlaşması'nın nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ciddi şekilde zarar verdiğini iddia ettiler.

Üç Avrupa ülkesi ayrıca uranyum rezervlerinin artırılması, ileri düzey santrifüjlerin araştırılması ve geliştirilmesi ve İran'ın daha fazla santrifüj kurma planları konusundaki endişelerini dile getirdi.

Açıklamanın bir başka bölümünde, ABD'nin nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesine ve İran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin azaltılmasına atıfta bulunarak,nükleer anlaşmasının sürdürülmesi ve Ortak Komisyon müzakerelerinde ilerleme sağlanması için diplomatik bir çözüm çağrısında bulundular.ABD'nin nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesinden ve Avrupalı ​​tarafların anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede gecikmelerinden iki yıl sonra İran, UAEK denetimi altında yükümlülüklerini azaltmak için adımlar atmaya başladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, geçtiğimiz günlerde nükleer anlaşmanın yükümlülüklerinin azaltılmasına yönelik dördüncü adım politikalarının İran İslam Cumhuriyeti tarafından tam olarak uygulandığını belirtti.

Salihi, 'Nükleer anlaşmanın sorumluluk azaltma politikalarına göre, Fordo'da 1.044 santrifüjün zenginleştirildiğini, bu yüzden bu politikaların uygulayıcıları olarak üzerimize düşeni yaptık.' diye ekledi.