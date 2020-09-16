16 Eyl 2020 12:48
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News Code: 84041850
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Zarif, İran'ın Afganistan barış sürecinde işbirliğine hazır olduğunu vurguladı

Zarif, İran'ın Afganistan barış sürecinde işbirliğine hazır olduğunu vurguladı

Tahran,İRNA– Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın Afgan barış sürecine her türlü işbirliği ve desteğe hazır olduğunu söyledi.

 Zarif, Afganistan mevkidaşı Muhammed Hanif Etmer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afgan partilerinin barış süreci çerçevesindeki son durumu, komşu ülkelerin buradaki rolü ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda ve kapsamlı bir stratejik işbirliği belgesi şeklindeki ilişkiler gibi konuları ele aldı.

Zarif,Afgan partileri arasında görüşmelerin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İran’ın Afganistan'daki barış sürecine her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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