Zarif, İran'ın Afganistan barış sürecinde işbirliğine hazır olduğunu vurguladı

Zarif, Afganistan mevkidaşı Muhammed Hanif Etmer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afgan partilerinin barış süreci çerçevesindeki son durumu, komşu ülkelerin buradaki rolü ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda ve kapsamlı bir stratejik işbirliği belgesi şeklindeki ilişkiler gibi konuları ele aldı.

Zarif,Afgan partileri arasında görüşmelerin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İran’ın Afganistan'daki barış sürecine her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

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