BM'den İran'ın uyuşturucu ile mücadeledeki çabalarına övgü

Birleşmiş Milletler'in uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele konusunda İran'la ortak iş birliğini artırmayi hedeflediklerini ifade eden Vali, 'İra, bu suçlarla mücadele alanında önemli bir ülke olarak uyuşturucu ve bağlı suçlara karşı koymak için geniş çağlı işlemler yapmıtşır' dedi.

İran tarafından ele geçirilen uyuşturucu miktarının övgüye şayan olduğunun altını çizen Vali, 'Fesat ile mücadelede ele geçirilen malların iadesi, bizim için önemlidir' diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Baharvend de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın uyuşturucu ile mücadelede verdiği büyük mali ve insani kayıplara işaret ederek, dünya toplumu ve BM Uyuşturucu ile Mücadele Bürosu'nun İran gibi ülkelerin bu alandaki kapasitelerini artırması için gerekli ilgiyi göstermelerini istediklerini kaydetti.

ABD'nin uyguladğı tek taraflı ve yasa dışı yaptırımları eleştiren Baharvend, bu ambargoların uyuşturucu ile mücadele kapasitesini etkilediğini ifade ederek, 'Bu tür acımasız yaptırımların kaldırılmasına dönük çalışmaların artırılması gerektiğinin yanı sıra, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile mücadele için gerekli cihaz ve malzemelerin bunalra ihtiyaç duyan ülkelerin hizmetine sunulması gerektiğini belirtti.

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