30 projenin uygulanması Tahran ile Bakü arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesine yol açacak

Musevi, Salı akşamı Bakü'de yaptığı ilk basın toplantısında, ‘İran ile Azerbaycan arasındaki pek çok ortaklığa atıfta bulunarak, "İki ülke yetkilileri arasında dostane ve samimi ilişkiler bulunmakta’ dedi.

Musevi,’İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler tarih boyunca bu kadar derin ve geniş olmamıştır ve bu şartlar altında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne İran'ın büyükelçisi olarak girdim’ifadesini kullandı.

Musevi,Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin çok iyi olduğunu kaydederek, ’Bu görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanının İran Büyükelçisi olarak aramızdaki ilişkileri genişletme konusundaki güçlü iradesine şahit oldum, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeye çalışmaktan çekinmeyeceğim’diye belirtti.

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