16 Eyl 2020 12:43
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News Code: 84041803
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İran’ın Bakü Büyükelçisi:

30 projenin uygulanması Tahran ile Bakü arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesine yol açacak

30 projenin uygulanması Tahran ile Bakü arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesine yol açacak

Bakü - IRNA – İran’ın yeni Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarih boyunca bugünkü kadar derin ve geniş olmadığını belirterek, ‘Tarım, enerji, ulaşım, elektrik santrali ve sağlık alanlarında 30 ortak ekonomik projenin uygulanması, Tahran ve Bakü arasındaki ekonomik işbirliğinin genişlemesine yol açacak’ dedi.

Musevi, Salı akşamı Bakü'de yaptığı ilk basın toplantısında, ‘İran ile Azerbaycan arasındaki pek çok ortaklığa atıfta bulunarak, "İki ülke yetkilileri arasında dostane ve samimi ilişkiler bulunmakta’ dedi.

Musevi,’İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler tarih boyunca bu kadar derin ve geniş olmamıştır ve bu şartlar altında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne İran'ın büyükelçisi olarak girdim’ifadesini kullandı.

Musevi,Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin çok iyi olduğunu kaydederek, ’Bu görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanının İran Büyükelçisi olarak aramızdaki ilişkileri genişletme konusundaki güçlü iradesine şahit oldum, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeye çalışmaktan çekinmeyeceğim’diye belirtti.

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