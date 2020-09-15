İran ve Türkiye Ombudsmanları Bahreyn ve BAE’nin Siyonist rejimle ilişkilerini kınadılar

İran Ombudsmanı Hasan Dervişiyan görüşmede Türk Ombudsmanı ve Türk yetkililerinin bu konularda açık tutumlarını takdir ettiklerini belirtti.

Dervişiyan, ‘’ Hiçbir ikili ve çoklu anlaşma Siyonist rejimin mahiyetini değiştirmeyecektir ve bu krizim ve Siyonist rejimin cinayetlerinin son bulmasının tek yolu, Filistin halkı için serbest seçimler düzenlenmesidir. ‘’ dedi.

BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Siyonist rejimle ilişki kurmalarının ABD’nin yüzyıl anlaşması çerçevesinde olduğunu belirterek, bu sözde anlaşmanın Siyonist rejimine meşruiyet vermek ve Kudüs ülküsünü unutturulması ve yeni Ortadoğu oluşması için ortaya atıldığını söyledi.

Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç da Filistin meselesinin tüm İslam camiasının eksen meselesi olduğunu belirterek, bu konu çözülmeden İslam dünyası ve tüm dünyada huzur olmayacağını söyledi.

Bahreyn ve BAE’nin Siyonist rejimle ilişki kurmalarının Filistin ülküsüne hiyanet olarak nitelendiren Malkoç, hakkın nihyet galip geleceğini ve Filistinlilerin kendi devletlerini kuracaklarını söyledi.

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2012