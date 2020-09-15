15 Eyl 2020 20:10
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News Code: 84040370
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ABD’nin düşmanca tutumlarına karşı İslami Şura Meclisine acil ddurum planı sunuldu

ABD’nin düşmanca tutumlarına karşı İslami Şura Meclisine acil ddurum planı sunuldu

Tahran, IRNA- İslami Şura Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Mocteba Zolnuri, Meclise sunulan acil tasarı ile, Amerika’nın tek taraflı olarak maşa mekanizmasını İran aleyhine faal etmesi durumunda hükümetin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki sınırlamaları kaldırmakla mükellef olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bu yöndeki sözlerini değerlendiren Zolnuri, ABD yetkililerinin bu husustaki sözlerinin kannuni dayanağı olmadığını ve KOEP çerçevesinde böyle bir uygulama olmadığını söyledi.

Maşa Mekanizmanın faal edilmesi ve İran silah ambargosunun uzatılması durumunda İran’ın buna kayıtsız kalmayacağını ifade eden Zolnuri, bu durumda hükümetin KOEP çerçevesindeki sınırlamalarda vazgeçmesi gerektiği yönünde acil bir tasarı sunduklarını söyledi.

Zolnuri bu durumda İran istediği miktar ve yüzde de uranyum zenginleştirip tutabileceğini ayrıca 90 bin Su yakıt üretimi için santrifüj üretebileceğini ve istediği miktarda da ağır su üretip satabileceğini ve ek protokolün uygulanmasını da durduracağını söyledi.

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