ABD’nin düşmanca tutumlarına karşı İslami Şura Meclisine acil ddurum planı sunuldu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bu yöndeki sözlerini değerlendiren Zolnuri, ABD yetkililerinin bu husustaki sözlerinin kannuni dayanağı olmadığını ve KOEP çerçevesinde böyle bir uygulama olmadığını söyledi.

Maşa Mekanizmanın faal edilmesi ve İran silah ambargosunun uzatılması durumunda İran’ın buna kayıtsız kalmayacağını ifade eden Zolnuri, bu durumda hükümetin KOEP çerçevesindeki sınırlamalarda vazgeçmesi gerektiği yönünde acil bir tasarı sunduklarını söyledi.

Zolnuri bu durumda İran istediği miktar ve yüzde de uranyum zenginleştirip tutabileceğini ayrıca 90 bin Su yakıt üretimi için santrifüj üretebileceğini ve istediği miktarda da ağır su üretip satabileceğini ve ek protokolün uygulanmasını da durduracağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012