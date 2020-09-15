15 Eyl 2020 19:40
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News Code: 84040343
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İran Cam ve Çömlekçilik müzesi internetten gezilebilir

İran Cam ve Çömlekçilik müzesi internetten gezilebilir

Tahran, IRNA- İran Cam ve Çömlekçilik Müzesi Müdürü Hamid Vekilbaşı, müzenin internet ortamından ziyaret imkanının sağlandığını bildirdi.

IRNA’ya açıklamada bulunan Vekilbaşi korona hastalığının süreceğinin göz önünde bulundurulması ile bu imkanın sağlandığını söyledi.

Kapalı ortamlar ve müzelerin gezilmesinin koronadan dolayı ortadan kalkmasını belirten Vekilbaşı, müzenin internet üzerinden gezilmesi için özel sektörün yardımı ile internet üzerinden 3 boyutlu gezi imkanının sağlandığını söyledi.

Vekilbaşı, internet üzerinden gezintide her eşya ile ilgili istenildiği takdirde bilgilerin okunmasının da mümkün olduğunu söyledi.

İsteyenler http://Myvirtualland.ir/other/abgineh/index.html  adresinden müzeyi gezebilirler.

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