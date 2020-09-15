İran Cam ve Çömlekçilik müzesi internetten gezilebilir

IRNA’ya açıklamada bulunan Vekilbaşi korona hastalığının süreceğinin göz önünde bulundurulması ile bu imkanın sağlandığını söyledi.

Kapalı ortamlar ve müzelerin gezilmesinin koronadan dolayı ortadan kalkmasını belirten Vekilbaşı, müzenin internet üzerinden gezilmesi için özel sektörün yardımı ile internet üzerinden 3 boyutlu gezi imkanının sağlandığını söyledi.

Vekilbaşı, internet üzerinden gezintide her eşya ile ilgili istenildiği takdirde bilgilerin okunmasının da mümkün olduğunu söyledi.

İsteyenler http://Myvirtualland.ir/other/abgineh/index.html adresinden müzeyi gezebilirler.

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2012