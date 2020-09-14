İran petrol ve gaz buluşlarına dünyada birinci sırada yer aldı

İran Milli Petrol Şirketi Müdürlerinden Seyyi Salih Hindi, İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü Mesut Kerbasyiyan’a yazdığı mektupta, Uluslararası Wood Meccenzy tarafından yapılan açıklamada İran Milli Petrol Şirketinin 2019 yılında birinci sırada yer aldığını belirtti.

İran Milli Petrol Şirketinin 2019 yılında keşfettiği 4.973 milyar varil yeni petrol ve gaz rezervi tüm dünyada bulunan rezervlerin yüzde 31’ini oluşturmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012