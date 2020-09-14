Galibaf: Milletler, düşmanlar komplolarına teslim olmayacaklar

Tahran’ı ziyaret eden eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüşen Galibaf, ülkelerin ilerlemesinde parlamentoların önemine değinerek, milletvekillerinin kanunların uygulanmasını denetleyerek, halkın memnuniyetini sağlayabileceklerini söyledi.

Ülkelerin yetkililerin özellikle Müslüman ülke yetkililerinin görevlerini yerine getirmeleri durumunda düşman komplolarının suya düşeceğini belirten Galibaf, halkın olaylara katılımının güçlenmesinin devletlerin güçlenmesine sebep olacağını söyledi.

Maliki de görüşmede İran’ın direniş eksenine ve bölge istikrar ve güvenliğine sürekli desteğine değinerek, İran tutumunun direniş cephesinin İslam ve Müslümanların düşmanları karşısında direnip zafer kazanmalarına sebep olduğunu söyledi.

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2012