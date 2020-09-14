Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman Büyükelçisine atılan mesajların diplomatik örfe karşı olduğu ve İran içişlerina müdahale anlamı taşıdığı hatırlatılarak bunun kınandığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Alman Büyükelçiye ‘’ İran’ın bağımsız yargı erkine ve kanunlarına müdahale kabul edilemezdir ve Almanya Büyükelçiliğinin diplomatik görevleri dışına çıkmaması istenmektedir. ‘’ ikazı yapıldı.

Alman Büyükelçi de konuyu ülkesine yansıtacağını bildirdi.

Almanya Büyükelçiliği yargı erkinden verilen bir kararın uygulanmasına Twitter hesabından tepki göstermişti.

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