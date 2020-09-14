İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Kalıcı izotop zenginleştirme bilimini edindik

Gaz santrifüj yöntemiyle kalıcı izotop üretimi projesinin ikinci fazının alt yapı inşaatına başlama töreni, geçtiğimiz Cumartesi günü İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısı"Ali Ekbar Salihi" ile bu teşkilatın bir grup yardımcısı ve yöneticisinin huzurunda Fordo'nun şehit Alim Muhammedi nükleer kompleksinde gerçekleştirildi.

Salihi,Önümüzdeki iki yıl içinde projenin faaliyete geçmesini umarak ‘Bazı kalıcı izotopların fiyatı yaklaşık 140 bin dolardır.Bunu varil başına 30-40 dolar olan petrol fiyatıyla karşılaştırırsak, bu ürünün çok yüksek bir katma değeri olduğunu görüyoruz’dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, ‘İran bu yönde büyük adımlar attı ve kalıcı izotop üretme kabiliyetini geliştiren birkaç ülkeden birisidir’ifadesini kullandı.

Salihi, Atom Enerjisi Teşkilatı'nın İran otoritesinin simgelerinden biri olduğunu belirterek ‘Barışçıl faaliyetler her zaman kibirli dünya için bir meydan okuma olsa da, her zaman parladı’diye ekledi.