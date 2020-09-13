Nükleer Anlaşma'nın yükümlülüklerini azaltmanın dördüncü adımı tamamen uygulanmıştır

Salihi, bazı milletvekillerinin nükleer anlaşmasının yükümlülüklerinin azaltılmasına yönelik dördüncü adımın Fordo nükleer sahasında uygulanmadığını açıklamasına cevaben’nükleer anlaşmasının yükümlülüklerinin azaltılmasına yönelik dördüncü adımın politikaları, İran İslam Cumhuriyeti tarafından tam olarak uygulandı ve Fordo'da bir kanadı etkinleştirdik’dedi.

İran Atom Enerjii Kurumu Başkanı,’Fordo'da 1.044 santrifüj, nükleer anlaşmasının sorumluluk azaltma politikaları kapsamında zenginleştirmeyi yapacak. Dolayısıyla biz bu politikaların uygulayıcısı olarak görevimizi kusursuz bir şekilde yaptık’ifadesini kullandı.

Salihi,’nükleer anlaşmasında bu 1.044 makineyi zenginleştirme yapmayacaklarına dair söz verdik ama nükleer anlaşmasının yükümlülüklerinin azalmasına göre gerektiğinde zenginleştirme yapılacak ve zenginleştirilmiş malzemeleri de depolayacağız’dedi.

İran Atom Enerjii Kurumu Başkanı,’ Küresel kibirle siyasi bir meydan okumadayız ve bu bir gerçek. İran, inkilabın başlangıcından beri bu mücadelenin içindeydi ve yavaş yavaş bu meydan okumanın bahanesi nükleer meselesi haline geldi.Ama sonunda, ABD'yi bu meydan okumada yenebildik ve bu, İran için çok değerli bir başarıdır’diye ekledi.

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