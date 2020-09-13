Zencan Sanat Merkezi'nin "Ağlı Rahmet " adlı belgeseli Avustralya Müslüman Film Festivali'nde parladı

Emir Nemeti, Pazar günü gazetecilerle yaptığı röportajda ‘Çevre konulu bu film 2015 yılında Zencan Sanat Merkezi tarafından yapılmış ve çok sayıda ulusal ve uluslararası festivale katılarak birçok başarıya imza atmıştır’dedi.

Emir Nemeti, Bu film, diğer insanlar gibi her ay balık tutmak için göle giden, ancak diğerlerinden farklı bir avı olan bir balıkçıyı konu aldığını sözlerine ekledi.

Emir Nemeti, "Ağlı Rahmet " belgeseli, daha önce Temmuz 2020'de İsveç'teki Stockholm Uluslararası Film Festivali'nin belgesel bölümünün finalisti idi ve Aralık 2020'de ISFF Avustralya Film Festivali'ne katıldı.Zencan Sanat Merkezi'nin yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Behzad Alevi'nin yaptığı bu belgesel film, Avustralya Müslüman Film Festivali'ne katılarak belgesel bölümünde bu festivalin en iyi yönetmeni ödülünü kazandı’diye ekledi.