Türkiye ile ticaretin hızlanması gündemde yer aldı

İran Gümrüklerinin Pazar günükü raporuna göre, İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı ve İran Gümrükleri Başkaı Mehdi Mir Eşrefi Türk mevkidaşı Rıza Tuna Turagay ile video konferans bağlantısında’ Elektronik ve çevrimiçi gümrük bilgi alışverişi nihai projesi için teknik bir pilot projenin uygulanması için Bazargan-Gürbulak Gümrüklerinde yüz yüze bir sınır toplantısı yapmaya hazır olduğunu duyurdu Bilgi alışverişi yapılan alanlar arasındaki anlaşmanın sonuçlandırılması ve tarafların bilgi kayıtlarının gönderilip alınmasının başarılı bir şekilde test edilmesi nedeniyle Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı'na, iki tarafın bilişim uzmanlarının 15 Eylül Salı günü bir ön toplantısının, gereksinimleri gözden geçirmek ve yüz yüze görüşme ve açılış töreninin takvimini belirlemek üzere sanal olarak yapılacağı bilgisi verildi’ifadesini kullandı.

Mir Eşrefi,’İran'ın ikinci gümrük önerisi, menşe belgesinin, kararlaştırılan formata göre Türkiye'deki ilgili makamlardan elektronik olarak sorgulanması olasılığını araştırmaktı ve Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısının konuyu ilgili makamlara ve Türk Ticaret Odasına yansıtmasına ve sonucun açıklanmasına karar verildi’dedi.

İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı ve İran Gümrükleri Başkanı,’Tahran veya Ankara'daki iki ülke başkanları tarafından İran'ın, yetkili ekonomik aktörler AEO projesinin ve basitleştirilmiş yeşil gümrük koridorunun uygulanmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya gümrükün hazırlığı, açıklandı ve Taslak, Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı'nın geçen yıl Eylül ayında yaptığı ziyarette, İlk fırsatta belgeler iki ülkenin gümrük müdürleri tarafından imzalanılmsı için paraflandı’diye ekledi.