13 Eyl 2020 17:23
Journalist ID: 2394
News Code: 84037257
0 Persons

Türkiye ile ticaretin hızlanması gündemde yer aldı

Türkiye ile ticaretin hızlanması gündemde yer aldı

Tahran,İRNA - İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı ve İran Gümrükleri Başkanı Mehdi Mireşrefi, Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile yaptığı görüşmede, ’İran Türkiye ile ticari alışverişini artırmaya, Elektronik ve çevrimiçi olarak gümrük bilgi alışverişinin deneysel olarak uygulanması,Menşe belgesinin Türkiye'deki ilgili makamlardan elektronik ortamda sorgulanması imkanını araştırmak, geçerli ekonomik aktivistlerin ortak projesinin uygulanması, iki ülke arasında artan tır trafiği,Ticareti hızlandırmak için gerekli adımlarını atmaya hazırdır’dedi.

İran Gümrüklerinin Pazar günükü raporuna göre, İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı ve İran Gümrükleri Başkaı Mehdi Mir Eşrefi Türk mevkidaşı Rıza Tuna Turagay ile video konferans bağlantısında’ Elektronik ve çevrimiçi gümrük bilgi alışverişi nihai projesi için teknik bir pilot projenin uygulanması için Bazargan-Gürbulak Gümrüklerinde yüz yüze bir sınır toplantısı yapmaya hazır olduğunu duyurdu Bilgi alışverişi yapılan alanlar arasındaki anlaşmanın sonuçlandırılması ve tarafların bilgi kayıtlarının gönderilip alınmasının başarılı bir şekilde test edilmesi nedeniyle Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı'na, iki tarafın bilişim uzmanlarının 15 Eylül Salı günü bir ön toplantısının, gereksinimleri gözden geçirmek ve yüz yüze görüşme ve açılış töreninin takvimini belirlemek üzere sanal olarak yapılacağı bilgisi verildi’ifadesini kullandı.

Mir Eşrefi,’İran'ın ikinci gümrük önerisi, menşe belgesinin, kararlaştırılan formata göre Türkiye'deki ilgili makamlardan elektronik olarak sorgulanması olasılığını araştırmaktı ve  Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısının konuyu ilgili makamlara ve Türk Ticaret Odasına yansıtmasına ve sonucun açıklanmasına karar verildi’dedi.

İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı ve İran Gümrükleri Başkanı,’Tahran veya Ankara'daki iki ülke başkanları tarafından  İran'ın, yetkili ekonomik aktörler AEO projesinin ve basitleştirilmiş yeşil gümrük koridorunun uygulanmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya gümrükün hazırlığı,  açıklandı ve Taslak, Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı'nın geçen yıl Eylül ayında yaptığı ziyarette, İlk fırsatta belgeler iki ülkenin gümrük müdürleri tarafından imzalanılmsı için  paraflandı’diye ekledi.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =