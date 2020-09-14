14 Eyl 2020 16:15
Journalist ID: 2391
News Code: 84035825
0 Persons

Dünya İslami Uyanış Kurulu, Arap ülkeleri ile İsrail rejiminin ilişkilerini normalleştirmesini görüşmek üzere olağanüst olarak toplanacak

Dünya İslami Uyanış Kurulu, Arap ülkeleri ile İsrail rejiminin ilişkilerini normalleştirmesini görüşmek üzere olağanüst olarak toplanacak

Tahran, İRNA- Dünya İslami Uyanış Kurulu Genel Sekreteri Ali Ekber Vilayeti, Dünya İslami Uyanış Kurulu'nun BAE ve Bahreyn'in İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirme kararı almasını görüşmek üzere 2 gün sonra olağanüstü olarak toplanacağını söyledi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Vilayeti, 13. toplantının düzenlenme amaçlarına işaret ederek, 'BAE ve Bahreyn yöneticilerinin İsrail rejimini tanıyarak çok yanlış ve zarar verici bu kararları sonrası İslam dünyası ayaklandı. Dünya İslami Uyanış Kurulu olarak bu hususta üzerimize düşeni yapmak zorundayız' dedi.

Vilayeti, 'Yorumcu ve analistlerin isteği üzerine 50 İslami ülkeden yetkililerin katılımıyla Dünya İslami Uyanış Kurulu Olağanüstü Toplantısı 16 Eylül günü Tahran'da görüntülü iletişim şeklinde gerçekleşecek' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 1 =