Dünya İslami Uyanış Kurulu, Arap ülkeleri ile İsrail rejiminin ilişkilerini normalleştirmesini görüşmek üzere olağanüst olarak toplanacak

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Vilayeti, 13. toplantının düzenlenme amaçlarına işaret ederek, 'BAE ve Bahreyn yöneticilerinin İsrail rejimini tanıyarak çok yanlış ve zarar verici bu kararları sonrası İslam dünyası ayaklandı. Dünya İslami Uyanış Kurulu olarak bu hususta üzerimize düşeni yapmak zorundayız' dedi.

Vilayeti, 'Yorumcu ve analistlerin isteği üzerine 50 İslami ülkeden yetkililerin katılımıyla Dünya İslami Uyanış Kurulu Olağanüstü Toplantısı 16 Eylül günü Tahran'da görüntülü iletişim şeklinde gerçekleşecek' diye ekledi.

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