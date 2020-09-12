İran'dan Bahreyn ve İsrail rejiminin ilişkilerini normalleştirme kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

'Bahreyn'ın bu utanç verici ve yüz kızartıcı eylemi, Filistin ülküsünü ve onlarca yıldır süren Filistin halkının acı, sıkıntı ve mücadelelerini ABD başkanlık seçimlerine kurban etmektedir.

Kuşkusuz mazlum ve hak taraftarı Filistin halkı ile dünyanın özgür müslümanları, gaspçı ve çapulcu İsrail rejimi ile ilişkilerin normalleştirilmesini asla kabul etmeyecek ve bu utanç verici karar, mazlum Filistin halkı ile dünyanın özgür halklarının tarihi hafızasında sonsuza dek tazeliğini koruyacaktır.

Bahreyn devleti kendi halkından meşruiyet kazanmak yerine, onlara yüz çevirerek ve çok utanç verici bir kararla, Kudüs'ü işgal eden rejimin kucağına sığınmış ve şerefli Filistin ülküsünü ABD başkanlık seçimlerine kurban etmiştir.

Bahreyn yöneticileri bundan sonra İsrail rejiminin bölge ve İslam dünyasındaki daimi güvenlik tehdidi kaynağı ve Filistin ile bölgede şiddet, kıyım, savaş, terör ve kan dökme cinayetlerine ortak sayılacak ve kesinlikle Bahreyn yönetiminin bu kararı, Filistin, müslümanlar ve dünyanın özgür halklarının daimi nefretini kazanacak.'

Bahreyn ile İsrail rejimi dün akşam yayınladıkları ortak bildiride, ilişkilerini normalleştirme kararı aldı.

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