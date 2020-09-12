12 Eyl 2020 23:22
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İran yapımı korona aşısının çok yakında insanlar üzerinde denemesi yapaılcak

İran yapımı korona aşısının çok yakında insanlar üzerinde denemesi yapaılcak

Tahran, İRNA- Tahran Korona Kurulu üyesi ve İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Celil Kuhpayezade, 'Koronanın zayıf ve yok edilmiş virüs aşısı, üniversitemiz araştırmacılarının çalışması sonucu hayvan aşamasını geçmiş ve yakında insanlar üzerinde denemesi yapılacak' dedi.

İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi araştırmacılarının var güçleri ile bu aşıyı üretmeye çalıştıklarına işaret eden Kuhpayezade, bu çalışmaların sonuca vaması durumunda halka daha iyi korona önleyici hizmetlerinin verileceğini duyurdu.

Aşı üretiminin çeşitli aşamalardan geçtiğine değinen Kuhpayezade, 'Virüsün öldürülmüş aşısı ile ilgili ilk laboratuvar denemesi, başarı ile geçmiş ve gelecek aylarda klinik denemesinin de başarılı bir biçimde geçerek bu önemli kazanımı sağlık sistemimize sunmayı umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Bazı ülkelerin korona aşısı yapımının farklı aşamalarında yer aldığına dikkati çeken Kuhpayezade, İranlı araştırmacıların çeşitli gruplar içinde korona aşısının üretimi için araştırmalarına devam ettiğini ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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