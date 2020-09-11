Hatibzade: Sözde Arap camiası komitesi boş bildiriler yerine Siyonnist rejimle mücadeleye konsantre olsun

Hatibzade bu komite tarafından yayınlanan bildiride içi boş ve tekrar olan sözlerden dolayı üzüntülerini bildirerek, bu bildirilerin İran korkusu yayma çabası ve Siyonist rejime meşruiyet kazandırma yönünde olduğunu söyledi.

Hatibzade, ‘’ Bildiride ortaya atılan temelsiz iddialar Siyonist rejimle ilişki kurarak stratejik hata yapan ülkelerin görüşleri doğrultudadır ve bu ülkeler aceleci bir şekilde kendilerince dikkatleri dağıtmaya çalışıyorlar. ‘’ dedi.

Hatibzade, Siyonist rejimin ayağını bölgeye açan, Bahreyn halkının barışçıl protestolarını bastıran, teröristlere Suriye ve Irak’ta destekler veren ve iflas eden Arabistan koalisyonun Yemen savaşını devam etmelerinin bu ülkelerin boğuştuğu bölgede tehditkar ve gerginlik yaratan olaylar olduğunu belirtti.

Hatibzade, İran’ın Büyük ve Küçük Tonb ve Ebu Musa adaları ile ilgili uygulamalarının a egemenlik hakları çerçevesinde olduğunu ve diğerlerinin bunlara karışmasının mahkum olduğunu söyledi.

Hatibzade, İran savunma gücünün yerel olduğunu ve komşuları için bir tehdit olmadığını belirterek, bölgedeki bazı ülkelere kendilerini Amerika’nın bölgedeki silah ambarına dönüştürmemeleri ve milli güçleri yerine ithal güvenlik almalarını tavsiye etti.

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2012