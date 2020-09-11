İran, isminin Yemen’de silah temin edenlerle yan yana yer almasının yanlış olduğunu belirtti

Hatibzade yaptığı açıklamada, ‘’ Gerçi bu raporda İran isminin sadece bir kez geçmektedir fakat rapor, İran’ın Yemen krizindeki karşılıksız yardımlarını gözardı ederek, yanlış bir iddiada bulunmuştur. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ Buna rağmen ABD ve Kanada gibi batılı bazı ülkelerin Suudi koalisyonuna silah satışları açık şekilde yapılmakta ve bunun rakamları mevcuttur. ‘’ dedi.

Hatibzade, belli dönemler bu ülkelerin İnsan Hakları kurumlarının baskıları ile Arabistan’a silah satışlarını durdurup veya sınırlandırdıklarını belirterek, bu ülkelerin silahlarının Yemen halkının öldürülmesi ve o ülke altyapılarının yok edilmesinde kullandıklarını unuttuklarını söyledi.

Hatibzade, İran isminin bu raporda yer almasının hayret verici olduğunu belirterek, İran’ın Yemen’e saldırının ilk gününden bu saldırıyı mahkum ettiğini ve bu yıllarda da her zaman çözüm için siyasi süreci desteklediğini belirtti.

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2012