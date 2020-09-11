11 Eyl 2020 13:48
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İran, Azerbaycan ve Rusya elektrik şebekeleri birkaç aya kadar bir birine bağlanacaktır

İran, Azerbaycan ve Rusya elektrik şebekeleri birkaç aya kadar bir birine bağlanacaktır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İran, Azerbaycan ve Rusya elektrik şebekelerinin birkaç aya kadar bir birine bağlanacağını bildirdi.

Erdekaniyan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran ve Rusya elektrik şebekelerinin bağlanması için, Azerbaycan ile Ermenistan ve Gürcistan yollarının olduğunu, bunlardan hangisinin daha çabuk olursa bağlanacağını söyledi.

İran-Azerbaycan- Rusya güzergahında İranlı bir firmanın projenin sorumlusu olduğunu ifade eden Erdekaniyan, firmanın faaliyetine başladığını söyledi.

Erdekaniyan, 3 ülke elektrik şebekelerinin bağlanmasının gerekli ve önemli olduğunu söyledi.

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