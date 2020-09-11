İran, Azerbaycan ve Rusya elektrik şebekeleri birkaç aya kadar bir birine bağlanacaktır

Erdekaniyan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran ve Rusya elektrik şebekelerinin bağlanması için, Azerbaycan ile Ermenistan ve Gürcistan yollarının olduğunu, bunlardan hangisinin daha çabuk olursa bağlanacağını söyledi.

İran-Azerbaycan- Rusya güzergahında İranlı bir firmanın projenin sorumlusu olduğunu ifade eden Erdekaniyan, firmanın faaliyetine başladığını söyledi.

Erdekaniyan, 3 ülke elektrik şebekelerinin bağlanmasının gerekli ve önemli olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012