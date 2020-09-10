İran Savunma Bakanlığı, Londra’nın İran’a olan 40 yıllı borcunun ödenmesi için hızlı adımlar atmasını istedi

Açıklamada, yapılan tüm çabalara rağmen, İngiltere’nin IMS firmasının askeri anlaşmaların uygulanmamasından kaynaklı borçlarını ödemediği fakat İran’ın haklı olduğunun uluslararası mahkemeler tarafından teyit edildiği, buna rağmen İngiliz yetkililerinin çeşitli bahaneler özellikle ambargoları öne sürerek, borçlarını ödemekten kaçındıkları ifade edildi.

İngiltere’nın İran’a borçlu olduğunda bir şüphe olmadığı vurgulanan açıklamada, İran Savunma Bakanlığının da İran halkının hakları peşinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, ödeme zamanında gerçek rakamların ilan edileceği ve basında yansıyan rakamların gerçekle bir alakası olmadığı ifade edildi.

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2012