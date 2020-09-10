Ruhani: Son 6 yılda Serbest Bölgelerden 134 milyar dolar ürün ihracatı gerçekleşmiştir

Bazı önemli milli projelerin video konferans yöntemiyle gerçekleşen açılışında konuşan Ruhani, 23 haftadan beri ülke genelinde önemli projelerin açılışının gerçekleştiğini ve bunların bir çoğunun serbest ve ekonomik bölgelerde olduklarını söyledi.

Ticaret, turizm, sanayi ve hizmet sektörleri açısından İran için Serbest bölgelerin önemine değinen Ruhahni, son yıllarda İran Serbest Bölgelerinin çehresinin değiştiğini söyledi.

Bu bölgelerin ambargolar döneminnde özellikle bankacılık, sigorta alanında önemli rol oynayabilecğini ifade eden Ruhani, bugün açılışı yapılan projelerin içinde Geşm adasında gemilerin yanaşabilmesi ve petrol ürünleri alabilmesi için önemli bir projenin olduğunu söyledi.

Araz serbest bölgesinde Ortadoğu bölgesinin en büyük seralarından birinin açılışının yapıldığını ifade eden Ruhani, bu seranın ürünlerinin genelde ihracata yönelik olacağını söyledi.

Ruhani, serbest bölgesi yetkililerinden yabancı yatırımcıların gelmesi ve yatırım yapmaları için gerekli kolaylıkları sağlamalarını istedi.

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2012