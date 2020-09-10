10 Eyl 2020 10:27
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News Code: 84033791
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İran ve İrlanda Kültürel Mirasla ilgili ilişkilerin gelişmesi hakkında görüştü

İran ve İrlanda Kültürel Mirasla ilgili ilişkilerin gelişmesi hakkında görüştü

Tahran, IRNA- İran ve İrlanda Milli Müzelerinin Başkanları video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmede kültürel miras ile ilgili ilişkilerin gelişmesi konusunda fikir alış verişinde bulundular.

Görüşmede İran Milli Müzesi Cebrail Noktende ve İrlanda Milli Müzesi Başkanı Bayan Lynn Scraff ortak kültürel işbirliği ve bu yönde bir ikili işbirliği protokol imzalanması hususlarını inceledi.

Taraflar ayrıca iki müzenin kapasiteleri, bilgi ve belge paylaşımı, vebinarların düzenlenmesi, sergiler ve eğitim kurslarının düzenlenmesi hususlarında görüşmelerde bulundular.

Taraflar görüşmede ayrıca uzun vadeli işbirliği için bir yol haritası konusunu da görüştü.

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