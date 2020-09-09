9 Eyl 2020 21:06
Journalist ID: 1942
News Code: 84033460
0 Persons

İran ICT gelişme hızı dünyada ikinci sıradadır

İran ICT gelişme hızı dünyada ikinci sıradadır

Tahran, IRNA- İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mohammad Cevad Azeri Cehromi, İran’ın iki seneden beri ICT gelişme hızı bakımından dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Zencan ilinde açıklamada bulunan Cehromi, iletişim altyapı gelişmesinin önemine değinerek, ülke ekonomisinin bazı bölümlerde ambargolardan dolayı durağanlıklar olmasına rağmen İran’da iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişmekte olduğunu söyledi.

Cehromi, istatistiklere göre iletişim ve bilgi teknolojileri alanında ekonomik gelişmenin geçen sene yüzde 31 olduğunu söyledi.

ICT sektörünün gayrı safi ekonomik üretim içindeki payının yüze 6.5 olduğunu ifade eden Cehromi bunun yüzde 4.5’luk kısmının iletişim ve bilgi teknolojileri ve yüzde ikisinin de hizmetlere bağlı olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 0 =