İran ICT gelişme hızı dünyada ikinci sıradadır

Zencan ilinde açıklamada bulunan Cehromi, iletişim altyapı gelişmesinin önemine değinerek, ülke ekonomisinin bazı bölümlerde ambargolardan dolayı durağanlıklar olmasına rağmen İran’da iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişmekte olduğunu söyledi.

Cehromi, istatistiklere göre iletişim ve bilgi teknolojileri alanında ekonomik gelişmenin geçen sene yüzde 31 olduğunu söyledi.

ICT sektörünün gayrı safi ekonomik üretim içindeki payının yüze 6.5 olduğunu ifade eden Cehromi bunun yüzde 4.5’luk kısmının iletişim ve bilgi teknolojileri ve yüzde ikisinin de hizmetlere bağlı olduğunu söyledi.

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2012