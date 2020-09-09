İran, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, çeşitli Afgan gruplar arasında görüşmelerin başlaması beklenirken yapılan bu suikastın Afganistan'daki barış ve istikrar düşmanları tarafından atılan bir adım olduğunu ifade etti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, bu sabah Kabil'de meydana gelen bombalı saldırı sonucu, aralarında Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın korumalarının da bulunduğu en az 10 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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