9 Eyl 2020 15:36
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News Code: 84033102
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İran, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

İran, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Tahran,İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bu sabah Kabil'de Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının konvoyuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, çeşitli Afgan gruplar arasında görüşmelerin başlaması beklenirken yapılan bu suikastın Afganistan'daki barış ve istikrar düşmanları tarafından atılan bir adım olduğunu ifade etti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, bu sabah Kabil'de meydana gelen bombalı saldırı sonucu, aralarında Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın korumalarının da bulunduğu en az 10 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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