İran'dan 114 buluş, uluslararası arenada tescil edildi

İran Patent Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, değerlendirilen 1787 buluş başvurusundan 306'sının değerlendirme aşamasına geldiğine işaret edilen açıklamada, 114 buluşun yabancı kuruluşlarda tescil edildiği belirtildi.

İran Patent Merkezi'nin en önemli misyonlarından biri, İran'dan buluş tescil başvurusunun uluslararası arenada resmileşin tescil altına alınmasıdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı bu doğrultuda uluslararası çapta buluşlarını tescil etmek isteyen mucitleri desteklemektedir.

Uluslararası fikti mülkiyet yasalarına uyulmaması takdirde büyük sorunlarla karşılaşma ihtimali bulunduğundan, İranlı mucitlerin buluş tescil talep ve başvurularının dest altına alınması, İranlı teknoloji firmaları ile mucitlerine büyük avantaj sunabilir.

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