Beş aylık dönemde 115.7 bin ton bakır katot üretildi

Son bir ay içinde bakır katot üretim miktarı 24 bin 621 tona ulaştı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış göstermektedir.

Geçen sene bakır katot üretim miktarı 250 bin olarak gerçekleşmişti ve bu rakam bu sene 280 bin ton olacaktır.

Geçen aylarda yapılan açıklamada İran bakır rezervlerine 528 milyon ton ilave edilerek, İran’ın bakır rezervleri bakımından dünyada 7. Sırada yer aldığını belirtildi.

Dünya bakır rezervlerinin yüzde 4.2’si İran’da bulunuyordur.

Bu yılın ilk beş ayında bakır konsantresi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bir artışla 493 bin tonun üzerine çıktı.

Ayrıca 1999 yılı Ağustos ayında konsantre üretimi 89 bin ton olarak gerçekleşmiş ve 1998 yılının aynı ayına göre yüzde 4 artış göstermiştir.

Geçen yıl üretilen bakır konsantresi miktarı 1,1 milyon tona ulaştı. Ayrıca beş aylık dönemde (Nisan-Ağustos) 99 bakır anot üretimi geçen yılın aynı dönemine göre% 6 artış göstererek 149.233 tona ulaştı.

Geçen Ağustos ayında bakır anot üretimi 28.031 ton olarak gerçekleşti ve 1998 yılının aynı ayına göre% 24 arttı.

Geçen yıl bakır arama sondaj miktarı 70.000 metre idi ve bu yıl 100.000 metreye ulaşması bekleniyor.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012