Vaizi: İran-Türkiye Ortak Ekonomik Komisyonu yakında oluşacaktır

Düzenlenen 6. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi sonrası açıklamada bulunan Vaizi, korona sonrası İran ve Türkiye ticaret hacminde düşüş yaşandığını belirterek, iki ülkenin de bu rakamı korona öncesi döneme ulaştırmaya azimli olduklarını söyledi.

İki ülke ekonomik ilişkilerinin temelinin iyi olduğunu ve iyi anlaşmaların da imzalandığını ifade eden Vaizi, iki ülke arasındaki bankacılık ilişkilerine vurgu yaparak, toplantıda iki ülkenin ürün alımlarında önceliği bir birine vermeleri, ticarette milli para kullanımına ve ürün değişimi hususlarına vurgu yaptıklarını söyledi.

Vaizi toplantıda enerji, gaz ihracatı, petrokimya ürünleri, elektrik alanında işbirliği, gümrüklerde daha yakın işbirliği, transit ulaştırma ve sınır işbirliği konularının gündeme geldiğini söyledi.

Vaizi bugünkü toplantıda Tercihli Ticaret kalemlerine her taraftan 60 kalem alınmasının kararlaştırıldığını belirterek, ayrıca tarafların karşılıklı yatırım hususunun artmasında da mutabık kaldıklarını söyledi.

Bölgesel ve üçlü işbirliğinin bölgeye barış ve istikrar getirebileceğini ifade eden Vaizi, toplantıda Türkiye’nin İran aleyhine Amerika’nın uyguladığı zalimce ambargoları mahkum ettiğini ve bunların bir an evvel bitmesini temenni ettiğini söyledi.

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2012