Rabii: İran ve Rusya arasına korona aşısı yapımı için müzakereler yapılmıştır

Rabii, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın bu konuda başka ülkelerle de bilgi paylaşımı yaptığını ve bu hususta Dünya Sağlık Örgütü ile de işbirliği yapıldığını söyledi.

İran’da bilim temelli şirketler tarafından korona aşısı için bazı faaliyetler başladığını ifade eden Rabii, bu konuda başarılı olması temennisinde bulundu.

Rabii, Amerika’nın İran aleyhindeki baskısı ile ilgili, ‘’ ABD bugüne kadar yapabildiği kadar İran’a baskı uygulamıştır, Dünya bu konuda ABD ile koordinasyon içinde değildir. Ve Amerika tek taraflı olarak bu ambargoları geri getirmeye çalışmaktadır.’’ dedi.

Dünyanın bu konuda Amerika’dan farklı düşündüğünü ifade eden Rabii, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bu konuda ABD’ye karşı geldiklerini ifade etti.

Rabii, Amerika ile bazı arabuluculuk faaliyetleri iddiaları ile ilgili olarak, ‘’ İran’ın mevcut ABD yönetimi ile ilgili tutumu açıktır, onlar kalktıkları müzakere masasına geri dönmeliler. ‘’ dedi.

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2012