Zarif, Hindistanlı meslektaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif'ın Hindistanlı mevkidaşı ile bir araya geldiği belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ın Tahran ziyareti, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh’in dün Tahran'a yaptığı beklenmedik ziyaret ve Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile görüşmesinin ardından gerçekleşti.

Hindistan Dışişleri Bakanı birkaç saat Tahran'da kalacak ve Zarif ile görüştükten sonra Şanghay Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Moskova'ya gidecek.

Hindistan Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Muhammad Cavad Zarif ile görüşmek için Rusya ziyaretinden önce Tahran'a geldi.