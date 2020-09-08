8 Eyl 2020 15:35
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News Code: 84031333
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İran, karbonik gaz üretim makineleri üretme teknolojisine sahip dünyadaki dört ülke arasında yer almaktadır

İran, karbonik gaz üretim makineleri üretme teknolojisine sahip dünyadaki dört ülke arasında yer almaktadır

Şehrikürd,İRNA- Çarmahal ve Bahtiyari İli Sanayi, Madencilik ve Ticaret Kurumu Başkanı Seccad Rüstemi, ilk karbondioksit geri dönüşüm sisteminin üretildiğini açıklayarak 'Böylece İran, karbonik gaz üretim makineleri üretecek teknolojiye sahip dünyadaki dört ülkeden biri haline geldi’ dedi.

İran'ın güneybatısındaki Çarmahal ve Bahtiyari ilindeki Ben ilçesinde konuşan Rüstemi, karbonik gaz üretim makineleri üreten şirketin, dünyada karbonik gaz üretim makineleri üretme teknolojisine sahip dördüncü şirket olduğunu söyledi.

Rüstemi, bu şirketin İran'da karbon gazının% 35'ini ürettiğini ve günlük ortalama üretiminin 150 ton olduğunu sözlerine ekledi.

Bilgi temelli karbondioksit Gaz Şirketi Genel Müdürü Muslim Selimi ise, Amerika'da iki şirket ve karbondioksit arıtma makineleri üretme teknolojisine sahip bir Japon şirketi olduğunu ve Ben'deki bilgi temelli Karbonik Gaz şirketinin bu alanda dünyada dördüncü olduğunu söyledi.

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