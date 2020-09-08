İran, karbonik gaz üretim makineleri üretme teknolojisine sahip dünyadaki dört ülke arasında yer almaktadır

İran'ın güneybatısındaki Çarmahal ve Bahtiyari ilindeki Ben ilçesinde konuşan Rüstemi, karbonik gaz üretim makineleri üreten şirketin, dünyada karbonik gaz üretim makineleri üretme teknolojisine sahip dördüncü şirket olduğunu söyledi.

Rüstemi, bu şirketin İran'da karbon gazının% 35'ini ürettiğini ve günlük ortalama üretiminin 150 ton olduğunu sözlerine ekledi.

Bilgi temelli karbondioksit Gaz Şirketi Genel Müdürü Muslim Selimi ise, Amerika'da iki şirket ve karbondioksit arıtma makineleri üretme teknolojisine sahip bir Japon şirketi olduğunu ve Ben'deki bilgi temelli Karbonik Gaz şirketinin bu alanda dünyada dördüncü olduğunu söyledi.