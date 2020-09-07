İran-Türkiye 6. Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi yarın düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı Bürosu Enformasyon Daire Başkanı Alireza Moezzi yaptığı açıklamada toplantının İran evsahipliğinde ve video konferans yöntemiyle düzenleneceğini söyledi.

Moezzi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının toplantıda iki ülkenin Tahran-Ankara ilişkilerinde yeni dönem açılması için geniş programlarını tartışacaklarını söyledi.

Moezzi, her iki komşu ülke de iki ülkenin tüm alanlarda özellikle ekonomik ve ticari alanda ilişkilerini derinleştirmeye azimli olduklarını söyledi.

Moezzi, ilişkilerin gelişme yolları özellikle mücadele yolları ve bunun iki ülke ilişkilerine etkisinin tartışılacak diğer konulardan olduğunu söyledi.

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2012