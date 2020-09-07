Aliyev, Tahran-Bakü ilişkileri gelişmektedir

Aliyev, İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a yeni atanan Büyükelçisi Seyad Abbas Musevi'nin güven mektubunu alma töreninde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani ile son telefon görüşmesine işaretle, ‘’ Bu görüşmede bir çok önemli konular incelendi ve koronalı dönemde iki ülke yetkililerinin video konferans yöntemiyle görüşmesini kararlaştırdık ve bu doğrultuda bir çok görüşme yapılmıştır. ‘’ dedi.

Bu görüşmelerin önemine işaret eden Aliyev, vakit kaybetmek istemediklerini söyledi.

Aliyev, uygulamakta olan önemli bazı ulaştırma ve enerji projelerinin yakın gelecekte icra edileceğini belirterek, Kuzey- Güney koridorunun tamamlanmasına işaretle bu projenin tüm Avrasya bölgesini bir birine bağlayabileceğini söyledi.

Aliyev iki ülkenin yatırımlar, elektrik ve diğer alanlarda iyi sonuçlar aldığını iki ülkenin askeri ve teknik işbirliğinin geçmişe dayalı olduğunu ve bu alanlarda da yeni anlaşmalarla bunların gelişeceğini söyledi.

Musevi görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Aliyev’in ikili ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesi için azimli olduğunu, kedisinin de İran yetkililerinin ilişkilerin sınırsız bir şekilde gelişmesi için iradesi olduğunu ilan ettiğini belirtti.

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2012