İran ve Azerbaycan’ın elektrik alanındaki işbirliği incelendi

Azerbaycan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke teknik heyetleri Hoda Aferin ve Kız Kalesi barajlarının yapım süreçlerini incelediler.

Açıklamada, baraj yapımı için tayin edilecek bütçe, barajlar için teçhizat kurumları teknik heyetler tarafından incelenen konulardandı.

İki ülke teknik heyeti ayrıca Marazad ve Ordubad barajları ve bunların çevreye etkisi hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Bir sonraki teknik heyet oturumu Eylül sonunda oluşacaktır.

Hoda Aferin ve Kız kalesi barajlarının yapımı yönündeki anlaşma 5 sene önce imzalanmıştır. Bu anlaşma İslami Şura Meclisinin onayından da geçirilmiştir.

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