İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 335 bini geçti

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 410’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 388 bin 410 kişi yükseldiğini, 335 bin 572 kişinin ise iyileştiğini kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 335 bin 572 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Dünya genelinde bugüne kadar koronavirüse yakalanan 27 milyonu aşkın kişiden 880 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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2012