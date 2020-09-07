7 Eyl 2020 21:27
Journalist ID: 1942
News Code: 84030652
0 Persons

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 335 bini geçti

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 335 bini geçti

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugün öğlene kadar İran'da 388 bin 410 kişinin koronavirüse yakalandığını, 335 bin 572 kişinin iyileştiğini belirtti.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 410’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 388 bin 410 kişi yükseldiğini, 335 bin 572 kişinin ise iyileştiğini kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 335 bin 572 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Dünya genelinde bugüne kadar koronavirüse yakalanan 27 milyonu aşkın kişiden 880 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 1 =