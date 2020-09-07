Yılın ilk 5 ayında petrokimya ürünlerin üretimi yüze 6 arttı

İran Milli Petrokimya Sanayi Üretim Kontrol Müdürü Seyyid Celal Mir Haşimi, İran petrokimya tesisilerinin uygun kapasitelerle üretim yaptıklarını belirterek, bu sene bir çok tesiste üretim artışı yaşandığını söyledi.

Ülke ekonomik gelişmesinde petrokimya sanayinin ana sanayinden olduğunu ifade eden Haşimi, İran Milli Petrokimya sanayinin amacının üretim zincirinin tamamlanması ve üretilen malların değerinin artması olduğunu söyledi.

Haşimi bu sene petrokimya üretim miktarının artması için yeni tesislerin açılması ve mevcut tesislerinin azami kapasite ile çalışmasının gündemde olduğunu söyledi.

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2012