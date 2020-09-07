İran Merkez Bankası neo bankalar açacağını duyurdu

Muheremiyan, ‘Neo banklar fiziksel bir şubeye harcama yapmak yerine müşterileri için çevrimiçi hizmetlere odaklanıyor’diye belirtti.

Muheremiyan,’Neo bankalar ve Robotik Süreç Otomasyonu insan eylemlerini taklit eden bir bilgisayar programı bankacılıkta dünya çapında benimsenen yeni bir bilgi teknolojisi alanıdır’dedi.

İran Merkez Bankası'nın 1400 yılına kadar(21 Mart 2021'den itibaren) birden fazla neo-bankaya geçmeyi planladığını belirtti.

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