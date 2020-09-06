İran halkı ABD ambargolarının zararlarından asla vazgeçmez

Kalibaf, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile yaptığı görüşmede konuşan Kalibaf, İran'ın tek taraflı, zalimce ve hukuka aykırı yaptırımlar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne iyimser bakmadığını ifade etti..

Kalibaf, ülkenin birçok alanda yüksek bir kapasiteye sahip olması nedeniyle durumu aşmak için kararlı bir karar verdiğini belirtti.

Kalibaf,Şehit General Süleymani'nin ABD tarafından şehit edilmesine atıfta bulunarak, teröristlerle Avrupa'ya ve dünyaya yayılmalarını önlemek için savaştığını kaydetti.

İsviçre'nin her zaman küresel barış ve insani tedbirlerden yana olduğunu belirterek İsviçre Dışişleri Bakanı'nı İran ile İsviçre arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıldönümünü kutladı.