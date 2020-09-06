6 Eyl 2020 22:38
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News Code: 84029210
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İslami Şura Meclisi Başkanı:

İran halkı ABD ambargolarının zararlarından asla vazgeçmez

İran halkı ABD ambargolarının zararlarından asla vazgeçmez

Tahran,İRNA- İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammedbakır Kalibaf, İran milletinin İran'a uygulanan yaptırımların neden olduğu kayıpları asla affetmeyeceğini ve unutmayacağını söyledi.

Kalibaf, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile yaptığı görüşmede konuşan Kalibaf, İran'ın tek taraflı, zalimce ve hukuka aykırı yaptırımlar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne iyimser bakmadığını ifade etti..

Kalibaf, ülkenin birçok alanda yüksek bir kapasiteye sahip olması nedeniyle durumu aşmak için kararlı bir karar verdiğini belirtti.

Kalibaf,Şehit General Süleymani'nin ABD tarafından şehit edilmesine atıfta bulunarak, teröristlerle Avrupa'ya ve dünyaya yayılmalarını önlemek için savaştığını kaydetti.

İsviçre'nin her zaman küresel barış ve insani tedbirlerden yana olduğunu belirterek İsviçre Dışişleri Bakanı'nı İran ile İsviçre arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıldönümünü kutladı.

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