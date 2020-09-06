Hindistan Savunma Bakanı,General Hatemi ile görüşmesini olumlu olarak nitelendirdi

Hindistan Savunma Bakanı Singh twitter hesabından yaptığı açıklamada, ’İran Savunma Bakanı General Amir Hatami ile çok olumlu ve güzel bir görüşme yaptım.Bu toplantıda Afganistan dahil bölgedeki güvenlik konuları ve ikili ilişkiler hakkında görüştük’yazdı.

Economic Times gazetesine göre Hindistan Savunma Bakanlığı, İran ve Hindistan savunma bakanları arasındaki görüşmeye ilişkin ayrı bir açıklamada İki taraf, ikili işbirliğini geliştirmek için mevcut araçları gözden geçirdi ve ayrıca Afganistan'daki barış da dahil olmak üzere bölgedeki güvenlik sorunları hakkında görüştü.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnat Singh, 2 Eylül Çarşamba günü Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından İran'ı ziyaret etti.