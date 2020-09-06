Cumhurbaşkanı Ruhani: Hükümet, ülkenin stratejik sektörlerde herhangi bir krizle karşılaşmamasına çalışmaktadır

Cumhurbaşkanı Ruhani, Devlet Ekonomik Koordinasyon Komitesinin bir toplantısında Merkez Bankası raporu sunduktan sonra ilaç üretiminin hammaddeleri için ihtiyaç duyulan para birimini sağlamak için alınan tedbirleri açıklayarak İnsanlar için temel mallar ve fabrikalar için öncelikli malzemelerin sağlanmasının yanı sıra vatandaşların güvenliği ve sağlığına öncelik verildiğini, bu nedenle ilaç temininin temel ve stratejik alanlardan biri olduğunu açıkladı.

Ruhani, Merkez Bankası ve Planlama ve Bütçe Kurumu'na Korona virüsü ile yüzleşmek için ilk sırada yer alan tıbbi personel aidatlarının ödenmesini hızlandırmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami tarafından sunulan bir rapor hakkında yorum yapan konut üretim projelerinin finansmanında çeşitli halk katılımı yöntemlerinin kullanılması çağrısında bulunarak, üretim ve istihdamın refahındaki rolü nedeniyle konut sektörüne yatırımın desteklendiğini ve teşvik edildiğini vurguladı.

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