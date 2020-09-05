6 Eyl 2020 02:27
Journalist ID: 2391
News Code: 84027720
0 Persons

İranlı mucit, Kanada'daki yarışmada altın madalya sahibi oldu

İranlı mucit, Kanada'daki yarışmada altın madalya sahibi oldu

Erdebil, İRNA- İranlı mucit Hasan Abedi Rahmanlu'nun tasarladığı karma rüzgar türbini projesi, Kanada'da düzenlenen 5. Uluslararası İcatlar Yarışmaları'nda altın madalya ve Özel Ödülü'ne değer görüldü.

İran'ın Elburz ilinde yaşayan ve dört kişiden oluşan grubun başında yer alan Abedi Rahmanlu'nun icat ettiği karma rüzgar türbini projesi, Kanada'da düzenlenen 5. Uluslararası İcat Yarışmaları'nda altın madalya ile birlikte Özel Ödül'e değer görüldü.

Mahmud İsmaili Ümitvar, Şehram Acırlı, Hasan Abidi Rahmanlı ve Muhsin Tevekküli'den oluşan bu mucitlerin icat ettiği rüzgar türbini projesi, Şubat 2020'de tescil edildikten sonra 29 Ağustos 2020'de Kanada'da gerçekleşen 5. Uluslararası İcat Yarışmaları'nda altın madalya ve Özel Ödül sahibi oldu.

Kanada'nın Toronto kentinde Uluslararası Mucitler Federasyonu ve Sınai Mülkiyet Derneği'nce düzenlenen bu yarışmalara 60 ülkeden 300 proje, tıp, tarım, makine, bilgisayar, enerji ve inşaat alanında madalya için yarıştı.

Yarışmalar korona salgıın nedeniyle çevrim içi şekilde düzenlendi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 0 =