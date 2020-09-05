ABD'nin tetik mekanizmasını kullanma hakkı yoktur

Voelkerrechtsblog isimli bir uluslararası hukuk kuruluşa ait sitede yayınlanan 22 akademisyenin bildirisinde, ABD'nin İran'a karşı tetik mekanizmasını kullanma hakkının temelsiz olduğunu ve AVD'nin bu mekanizmayı kullanmak için BMGK 2231 sayılı kararı yorumlama biçiminin yanlış olduğunun altını çizdi.

Akademisyenlerin bildirisinde ABD'nin tetik mekanizmasını kullanmaya yönelik çabaları, uluslararası hukuk açısından değerlendirilmiştir.

Uluslararası hukuk bakımından ABD'nin Nükleer Anlaşma'nın bir üyesi olmadığı için bu ülkenin BMGK 2231 sayılı kararı ile ilgili yorumunun yanlış olduğu belirtilen bildiride, mantık bakımından uluslararası bir anlaşmadan çekilen bir ülkenin BMGK'da başka bir ülkeye karşı belirlenen mekanizmayı kullanmak için gerekli şartları barındırmadığı ifade edildi.

Bildiride öte yandan 2231 sayılı kararda Nükleer Anlaşma üyesi ülkelerin pratikte bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalmaları gerektiğini, ancak ABD'nin anlaşmadan çekilerek 14 Mayıs 2020'ye kadar İran'a karşı yaptırım uyguladığı, bunun için Trump yönetiminin Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini uygulamadığı kaydedildi.

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