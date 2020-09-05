Dünya Masa Tenisi Federasyonu'ndan İran'a övgü

Dünya Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Vaycard mektubunda, 'İran'ın bu alandaki başarılarına değinerek, bunlardan bazılarının İran kadınlar masa tenisi takımının dünya 2. ligine yükselmesi, 2016 Rio Olimpiyatları'na 3 kotanın kazanılması, İran Milli Masa Tenisi Takımı'nın dünya 1. ligine yükselmesi gibi başarıları saymak mümkün' dedi.

Öte yandan Asya Masa Tenisi Konfederasyonu Genel Sekreteri Toni Yu de mektubunda İran'ın Asya ülkesi olarak uluslararası masa tenisi yarışmalarında başarılar kazanmasınından dolayı teşekkür etti.

Yu mektubunda ayrıca uluslararası masa tenisi hakemlik kurslarının İran'da düzenlenmesinden ve İranlı hakemlerin seviyelerinin yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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