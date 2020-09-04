Yılın ilk 5 ayında Alüminyum üretimi yüzde 70 arttı

Bu dönem içine toplam 175 bin ton Alüminyum üretilmiştir ve bu da bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 70 artışı gösteriyor.

Bu dödnem içinde Alüminyum İran fabrikasında 80 bini aşkın artış ile yüzde 6, Elmehdi ve Hormozal tesislerinde 66 bin ton ve yüzde 160 artış göstermektedir.

İran Auminya külçe birimini son bir yılda faaliyete sokarak 9 bini aşkın üretim göstermekte ve bu da bir önceki yıla göre yüzde 307 artış göstermektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012