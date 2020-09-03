İran Hazfi Kupası'nı Traktör takımı kazandı

Meşhed'deki İmam Rıza Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Traktör takımı rakibi İstiklal'i 3-2 yenerek, ikinci kez İran Hazfi Kupası'nın sahibi oldu.

Maç sonrası,Traktör'ün kaptanı Mesud Şucai, kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Mesud Sultanifer'in elinden aldı.

İran'da 1975'ten bu yana verilen kupanın galibi, İran'ı AFC Şampiyonlar Ligi'nde de temsil etme hakkını elde ediyor.

Hazfi Kupası'nda daha önce 3 kez final oynayan Traktör, 2014'te de kupayı kazanan takım olmuştu.

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2012