İran Devriye Botları konunsunda dünyanın ilk 5 ülkesi arasındadır

Restgari, İran Televizyonuna yaptığı açıklamada, İslami Devrimin zaferi sonrası İran silahlı kuvvetlerine ambargolar uygulandığı ve daha sonra zoraki savaşın başladığını belirterek, savaş döneminde çeşitli parçalara ihtiyaç duyulduğunu ve o dönemden beri ihtiyaç duyulan parçaların yapımına başlandığını söyledi.

Bu hususta, 4 aşamadan geçildiğini ve son aşamada yeni ürünlerin yapımının söz konusu olduğunu ifade eden Restgari, 5. Aşamada da robotların kullanımı ve üretimin akıllılaştırılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Deniz sanayi alanında İran’ın 130 km hız ve füze fırlatabilen botların yapımını yapabilecek kapasitede olduğunu ifade eden Restgarri, denizin altı ile ilgili de çeşitli denizaltılarının yapılabildiğini ayrıca deniz üstünde de hücumbotlar ve savaş gemilerinin yapım imkanı bulunduğunu söylei.

Motorlar yapımında 1300 ve 900 beygir gücüne sahip dizel motor yapım imkanı olduğunu ve bu motorların satışı için İran demiryolu ile anlaşma imzalandığını ifade eden Restgari şanziman yapımında da büyük başarılar elde edildiğini ve İran aleyhindeki silah ambargosunun kalkması ile İran’ın isteyen ülkelere ihracat imkanının doğabileceğini söyledi.

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