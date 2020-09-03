3 Eyl 2020 16:26
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News Code: 84025870
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İran’daki barajların yüzde 23’ü son 7 yılda faaliyete başladı

İran’daki barajların yüzde 23’ü son 7 yılda faaliyete başladı

Tahran, IRNA- İran’ddaki barajların yüzde 23’ü son 7 yıl içinde faaliyete başladı. Cumhurbaşkanı Ruhani bugün yaptığı açıklamada ülkedeki mevcut 188 barajdan 44 barajın kendi cumhurbaşkanlığı döneminde faaliyete başladığını ve bunun barajların yüzde 23’üne tekabül ettiğini bildirdi.

Her hafta Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından farklı bölgelerde çeşitli i tamamlanan projelerinn açılışı yapılmaktadır, bu projeler içinde su ve elektrik projelerinin farklı konumu vardır.

Bugün Erdebil ilind iki güneş enerjisi santrali, Kermanşah’ta Dalahu elektrik santralin ikinci kısmı ve Doğu Azerbaycan ilinde Kelgan Çay barajının açılışı yapıldı.

Ruhani yaptığı açıklamada İran’da bulunan en az 10 ailenin yaşadığı tüm köylerde elektrik bulunduğunu belirterek, köylerin şehirlerde bulunan tüm nimetlerden faydalanması gerektiğini söyledi.

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